Emergono novità circa la liberazione di Silvia Romano. Secondo “La Stampa”, il generale dell’Aise Luciano Carta, già nella serata di venerdì aveva comunicato a Conte l’avvenuta consegna della prigioniera, e Carta si sarebbe sentito consigliare “caldamente” di attendere prima di riferire ad altri la notizia, e in particolare prima di riferirla al ministro degli Esteri, il grillino Di Maio. Nelle ore successive poi, è stato il premier, su Twitter, a comunicare il rilascio di Silvia Romano. Circostanza che ovviamente ha fatto infuriare Di Maio, che sulla vicenda lavorava da mesi.Di Maio inoltre, quando è arrivato a Ciampino non sapeva che anche Conte sarebbe stato presente per accogliere Silvia-Aisha.