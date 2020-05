E’ atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino il jet dell’Aise, l’agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna, che ha appena riportato a Roma la cooperante Silvia Romano, liberata ieri dopo un anno e mezzo di prigionia, ceduta a un gruppo di Al Shabaab e trasferita in Somalia. Presenti ad accoglierla i familiari, il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio. La 24enne, coperta e velata in un abito tradizionale somalo – e guanti monouso per le disposizioni imposte per contenere il contagio del coronavirus -, non riesce a nascondere neanche dietro la mascherina il sorriso stampato sul volto. Lunghissimo l’abbraccio ai genitori con i quali si lascia immortalare dai fotografi presenti.