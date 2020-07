Matias Silvestre, ex difensore di Palermo e Catania, sarebbe vicino a lasciare l’Italia. Infatti secondo quanto riporta “TyC Sports”, il difensore argentino sarebbe vicinissimo al Royal Excel Mouscron, squadra che milita nel campionato belga. Il giocatore negli scorsi giorni era stato accostato alla Lucchese e al Palermo, per lui sarebbe stato un ritorno in rosanero.