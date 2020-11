Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Silipo, calciatore in forza al Palermo, ha voluto dedicare la vittoria contro il Monopoli l alla piccola Marta Episcopo. La bambina di dieci anni, tifosa del Palermo, che ha perso la vita mercoledì durante l’ora di educazione fisica presso la scuola media Vittorio Emanuele Orlando.

Ecco il suo messaggio: “Riposa in pace piccolo Angelo… Questa vittoria è dedicata a Te”. In basso la foto in questione.