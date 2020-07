“La multa di mille euro? Non è pesante. Le regole devono essere chiare, semplici e vanno rispettate. Dobbiamo pensare alla mascherina come agli occhiali: se serve la infili perché la mascherina al chiuso è necessaria e laddove non la si usa si mette a rischio la salute di chi si ha intorno ed è utile perché se si è positivo non si infettano gli altri. Ognuno di noi deve considerarsi potenzialmente a rischio”. Queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, riportate da “La Repubblica” in merito alla decisione del governatore, Vincenzo De Luca, di infliggere 1000 euro di multa a chi non indossa la mascherina.