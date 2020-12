«Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la vita solo perchè il mio nome garantiva interesse mediatico». Queste le parole di Beppe Signori, ex attaccante di Bologna e Lazio, rilasciate in tribunale a Cremona, in merito al suo nome legato al calcioscommesse.