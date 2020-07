Sicula Leonzio verso la cessione: titolo al Catania? I dettagli

Questa volta Giuseppe Leonardi potrebbe lasciare davvero la Sicula Leonzio. Il presidente dei bianconeri, dopo la salvezza ai playout, ha intenzione di vendere il club. Una cessione alla quale il patron aveva aperto già da un paio di stagioni ma che, questa volta, potrebbe diventare realtà, dal momento che il numero uno dei siciliani, a malincuore, dovrà occuparsi con maggior costanza degli affari extra-calcistici, a causa di alcuni problemi giudiziari che hanno coinvolto l’azienda di famiglia. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sarebbe già arrivata una proposta da Catania per ottenere proprio il titolo del club di Lentini. Un pour parler, finora, nell’attesa di capire se le norme federali lo permetteranno. E si fa avanti anche un’altra ipotesì, con l’ex presidente del Siracusa, Giovanni Alì, come nome forte per un’eventuale successione. A far gola, di sicuro, è l’ottima situazione economica del club e la concessione ventennale dello stadio, messo a norma in questi anni proprio da patron Leonardi. Quel che è certo, comunque, è che il futuro dei bianconeri è tutto in divenire…