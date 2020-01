La Sicula Leonzio si proietta sul calciomercato per tentare di risalire la china in classifica. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il club etneo sarebbe vicino all’acquisto di Michele Ferrara, difensore classe ’93 attualmente di proprietà del Monopoli. Il calciatore arriverà in Sicilia con la formula del prestito.