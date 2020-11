Ad auspicare una chiusura totale della Sicilia, secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, è il professore Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina Legale all’Università di Catania e componente del Comitato tecnico scientifico della Regione per l’emergenza Covid-19.

Ecco le sue parole:





«Troppo presto per trarre frettolose conclusioni, al di là di indici, colori e screzi politici, ciò che conta sono i pazienti, i siciliani e l’isola. Mi preoccupa, come cittadino e come tecnico, questa quota di litigiosità diffusa a tutti i livelli in un momento in cui, al contrario, serve unità di intenti e compattezza contro il virus. Mi preoccupa vedere il lungomare, le spiagge e i mercatini affollati: lì il virus corre. Io sono d’accordo con la gran parte dei colleghi in prima linea negli ospedali, per chiudere tutto e tutti per 15-21 giorni. Si vuol cominciare dalle Città metropolitane? Lo si faccia, per poi vedere come va. Credo anche che andrebbero chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, e lo dico con la morte nel cuore da docente. Tutto questo oggi è necessario per prendere fiato e per provare a non bloccare il resto dell’offerta assistenziale. È l’unica arma che abbiamo per arrestare il progredire del virus».