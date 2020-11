Joe Tacopina, imprenditore italo americano ed ex presidente del Venezia, è pronto a entrare nel Catania. Tra il 12 e il 13 novembre ci potrebbe essere la firma dell’accordo preliminare.

Secondo quanto riporta “Catanista.eu”, per via delle restrizioni anticoronavirus potrebbe firmare un intermediario scelto da Tacopina il contratto preliminare. Questo perché Tacopina per via delle nuove misure anticovid non può arrivare in Sicilia.





La trattativa ormai è praticamente conclusa.