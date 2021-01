Strade di Palermo quasi deserte in una Sicilia che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spostamenti per andare a trovare amici e parenti. Nelle città ci sono i market e qualche panificio e macellaio aperti, mercati popolari vuoti con pochi piccoli capannelli di persone che parlottano, bar aperti, ma non tutti, per asporto o consegne a domicilio.

(Ansa)