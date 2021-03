Piano vaccini in Sicilia quasi completato.

Come riporta “Ilsicilia.it”, l’assessore Ruggero Razza, oggi farà «subito implementare nella piattaforma di Regione e Poste Italiane l’opzione per la prenotazione dei cittadini siciliani da 65 a 79 anni, che ritengo potrà essere attiva già nei prossimi giorni, in coincidenza con l’emanazione della circolare del ministro».