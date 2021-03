Amadeus, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Ecco le sue parole:

«Intuivo le capacità di Ibra, ma non me lo aspettavo così forte, ha sorpreso anche me. Averlo con noi era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra».