Sono partite per le vaccinazioni per gli over 80 in Sicilia, ma i problemi, come si legge in una testimonianza arrivata su Facebook, non mancano di certo. Calca e distanziamento non rispettato, sono queste le premesse con le quali si è dato il “via alle danze”.

Il personale medico, appare già stremato rispetto alle tante richieste da soddisfare.

“Nonostante la prenotazione alle 12,00 arrivo con mia mamma e mio marito un po’ in anticipo – scrive Titti Basso sul proprio profilo Facebook – . Mi si prospetta uno scenario agghiacciante. Circa 200 persone ammassate, sotto il sole alle quali viene chiesto di prendere il numero smalti code. In tutto 10 posti a sedere senza rispetto del distanziamento . Scopro che oltre gli over 80 sono presenti per la vaccinazione anche gli operatori Sanitari e i Carabinieri. Scopro anche che hanno dirottato qui pure quelli prenotati al Buccheri La Ferla. Beh, penso, si saranno organizzati. E invece no. Tutti gli orari saltati, scene da paese del terzo mondo. Apprendo però che stamattina il nostro assessore Razza era presente con tanto di Tv al seguito. I miei sono entrati alle 14,20. Tutto ciò non è degno di un paese civile”.