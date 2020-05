Con la pubblicazione della legge finanziaria regionale per il 2020 la Sicilia vara un’importante misura di sostegno per famiglie ed aziende colpite dalla crisi Coronavirus che agevola e in certi casi annulla il pagamento del bollo auto. Per tutti i residenti in Sicilia il pagamento della tassa automobilistica è differito al 30 novembre, ma ci sono importanti agevolazioni per i redditi più bassi: chi ha un Isee fino a 15mila euro e possiede una vettura con potenza fino a 53 kW per quest’anno non dovrà pagare il bollo se la scadenza ricade tra l’8 marzo e il 31 ottobre 2020.

Allo stesso modo sono esentati dal pagamento i possessori di vetture con più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione, ovvero immatricolate entro il 31 dicembre 2010. Tra le agevolazioni relative al bollo previste dalla Regione, come riporta automoto,it, c’è anche l’esenzione per tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato e volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi regionali.