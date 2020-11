Non ci sono belle notizie per la Sicilia, infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” è in arrivo un fine settimana con pioggia e vento per l’isola. atmosferici Edoardo Ferrara, esperto meteorologo di di 3bmeteo.com, si è espresso sul tempo in arrivo in Sicilia. Di seguito le sue parole: «I fenomeni – rileva l’esperto di 3bmeteo.com, si estenderanno poi a Sicilia e Calabria, colpendo soprattutto i versanti ionici, e gradualmente anche sul resto del Sud e parte di Abruzzo e Lazio a fine giornata.

Domenica il maltempo, prosegue Ferrara, colpirà il Sud con rovesci e temporali anche di forte intensità, concentrandosi poi anche sul medio versante adriatico con piogge tra Romagna, Marche e Abruzzo, occasionali pure su Emilia e Lazio ma in esaurimento. Non si escludono locali criticità per piogge forti in particolare su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, poi anche tra Abruzzo, Molise e Puglia.