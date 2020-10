Temporali in arrivo per la giornata di domani in Sicilia che risentirà, come tutto il Centro-Sud, della saccatura di origine atlantica che dalle prime ore di oggi sta interessando le regioni settentrionali italiane.

Dalle prime ore di domani, si prevedono infatti precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla regione in estensione dal pomeriggio-sera alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata l’allerta gialla. Ma il maltempo che nell’Isola arriva dopo un weekend che molti hanno trascorso al mare, avrà comunque i giorni contati. A partire da giovedì 29 ottobre, e per tutto il prossimo weekend, tornerà il bel tempo con un’anticipo dell’estate di San Martino: un robusto campo di alta pressione avvolgerà con il suo carico di tiepida stabilità tutto il Paese.