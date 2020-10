A causa dell’accertata positività al COVID – 19 del familiare di un dipendente, in servizio presso l’Impianto Sportivo Palaoreto, è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura della struttura per procedere alla sanificazione di tutti i locali.



Le attività riprenderanno al termine delle operazioni di sanificazione e dopo il nulla osta dell’ASP competente in materia.