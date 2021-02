Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, secondo quanto riporta “Gds.it”, spera in un confronto nei prossimi giorni con il premier Mario Draghi:

«Il contagio è altalenante – commenta dopo l’aumento dei casi registrato ieri – abbiamo il dovere di seguire il tasso. Non siamo in una zona di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse. La zona gialla è patrimonio di tutti. Al Nord in alcuni comuni è stato necessario inasprire le misure, nella nostra regione in questo momento non c’è allarme e confidiamo nel senso di responsabilità collettiva. Se il tasso resta a questi livelli potremo continuare con la zona gialla e confrontarci col governo nazionale per altre aperture. Aspettiamo di capire quali sono le linee su cui intende muoversi». E il riferimento è alle voci di lockdown di cui si è discusso in questi giorni. «Non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi, non ci sono i termini per affrontare il tema».