Da oggi in Sicilia confini aperti e stop alla quarantena per i turisi. Secondo quanto riporta “La Sicilia”, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci ha firmato il decreto ministeriale. Con esso Musumeci conferma l’inizio della stagione balneare previsto per il 6 giugno. Via libera anche a piscine e strutture termali