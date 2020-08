Attraverso Facebook, è arrivata la reazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo le fiamme che hanno bruciato i boschi della Sicilia nelle ultimissime ore:

“Da Altofonte allo Zingaro, da Termini Imerese a Selinunte la Sicilia brucia per colpa di piromani criminali, non solo per colpa del clima. Sono pazzi che distruggono il nostro patrimonio più importante mettendo a rischio la vita dei cittadini e di chi combatte gli incendi”. La Coldiretti intanto, secondo quanto riporta “Gds.it”, stima che: “Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare – sottolinea l’associazione – è proprio l’azione dei piromani, visto che il 60% degli incendi si stima sia causato volontariamente”.