Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, in una spiaggia ad Ostia una ragazza di 20 anni aveva chiesto ad un suo coetaneo di allontanarsi e di rispettare la distanza di sicurezza in spiaggia, ma il ragazzo l’ha aggredita dandole uno schiaffo e facendola cadere a terra. Ad intervenire per sedare gli animi gli assistenti bagnanti e poi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostia, intervenuti con una volante. La ragazza, in via precauzionale, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale.