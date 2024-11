“Si è liberato dal contratto e ha firmato con noi”: clamoroso in Formula 1 | Lascia McLaren senza preavviso

Clamoroso quanto sta accadendo in Formula 1, lascia la McLaren senza preavviso: “Ha firmato il contratto con noi”

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena, quello che si sta verificando nel mondo della Formula 1, allora davvero poco ci manca. Il pilota ha deciso di lasciare la sua squadra, la McLaren, per provare una nuova avventura ed una nuova esperienza.

Peccato, però, che di questa decisione nessuno ne sapesse nulla. Segno del fatto che ha lasciato il team senza alcun tipo di preavviso. Il suo unico obiettivo era quello di liberarsi dal contratto che lo legava alla scuderia britannica.

Adesso, invece, è diventato ufficiale l’accordo trovato con la sua nuova squadra. A rivelare importanti indiscrezioni ci ha pensato direttamente un altro volto nuovo del team.

Lo stesso che ha spiegato, per filo e per segno, tutto quello che è servito per portare il pilota nella sua nuova e grande famiglia. Il famoso “nero su bianco” è stato messo su contratto.

Clamoroso in F1, il pilota lascia la McLaren: ufficiale la sua nuova avventura

Continua a prendere forma la squadra Audi che, dal 2026, farà il suo esordio ufficiale nella Formula 1. Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale su chi sarà il nuovo pilota. Il profilo che è piaciuto maggiormente ai vertici alti della scuderia è stato quello di Gabriel Bortoleto. Il 20enne pilota brasiliano si è accordato con l’Audi per i prossimi quattro anni. A confermare questo, e molto altro ancora, ci ha pensato l’ex ingegnere della Ferrari, Mattia Binotto.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione l’attuale Chief Operating and Chief Technical Officer della squadra ha rivelato alcune informazioni importanti. Tanto da precisare che il pilota ha lasciato sì la McLaren, ma che non era vincolato da alcun tipo di contratto. Insomma, non è stato pagato alcun indennizzo e che era libero di andarsene visto che aveva l’opportunità. Non sono mancati gli elogi di Binotti nei confronti del pilota brasiliano, sia dal punto di vista umano che professionale.

Nuova avventura per il pilota, la soddisfazione dell’ingegnere

Il suo atteggiamento e la mentalità hanno impressionato, sin da subito, Binotto che non ha avuto alcun dubbio decidendo di puntare su di lui. Un ingaggio, quello di Bortoleto, che è stato confermato anche dal prossimo team principal della squadra, Jonathan Wheatlety.

“E’ stato informato settimane fa. Con lui ho un ottimo rapporto. Una decisione condivisa con il presidente. Siamo tutti convinti noi dell’Audi di questa importante scelta” ha concluso l’ingegnere ex Ferrari.