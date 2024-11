Djokovic si è ritirato? Mi ritiro anche io | Sinner non può credere ai suoi occhi: non partecipa nessuno

Il numero 1 del Ranking ATP è rimasto a bocca aperta dopo la decisione dei vari tennisti, che non prenderanno parte al torneo.

In questo finale di stagione di Tennis le ATP Finals, che quest’anno di disputeranno a Torino, sono l’evento più importante. Lo sa bene Jannik Sinner, che ha ammesso in prima persona di tenere in maniera particolare a questa competizione, e che di sicuro farà di tutto per portarla a casa, andando così a concludere un’annata a dir poco eccezionale.

Nel corso degli ultimi giorni però una notizia clamorosa ha cambiato tutto. Novak Djokovic infatti ha annunciato il forfait per il torneo in questione a causa di un infortunio. Il serbo lo ha comunicato ai suoi tifosi sui propri canali social, dicendosi dispiaciuto per non prendere parte alle Finals. Una decisione tremenda dunque per gli appassionati. Ma non è finita qui.

Il ritiro del fuoriclasse ha infatti scatenato un clamoroso effetto domino, che ha portato tanti altri tennisti a rinunciare alle competizioni in corso di svolgimento. Una situazione inaspettata e quanto meno impensabile fino a qualche giorno fa, che ha lasciato tutti, anche lo stesso Jannik Sinner, senza parole.

Il ritiro di Djokovic sta scatenando il caos più totale

Come abbiamo già detto le Finals di Torino sono l’evento più importante del panorama tennistico in queste ultime settimane del 2024. Sebbene però Djokovic ha annunciato il ritiro dalla competizione, tanti altri tennisti stanno facendo la mossa inversa per prendervi parte.

Molti protagonisti importanti infatti hanno lasciato i tornei a cui stanno partecipando attualmente, in modo da evitare infortuni ed arrivare nelle migliori condizioni possibili per l’evento in programma nel capoluogo piemontese. Vediamo però chi ha deciso di effettuare questa scelta.

Chi si è ritirato oltre al serbo?

Andrey Rublev, nonostante l’accesso ai quarti di finale, ha dato forfait al Moselle Open a causa di un problema addominale. Sulla stessa lunghezza d’onda sono andare le cose per De Minaur, che ha abbandonato il torneo di Belgrado. Dimitrov ha invece annunciato la sua mancata partecipazione a Metz (nonostante questo fosse comunque fuori dalle ATP Finals).

Una mossa che dunque come abbiamo descritto è stata probabilmente fatta per prepararsi al meglio alla competizione di Torino. I tennisti infatti, una volta ufficializzata la partecipazione a questa competizione, hanno rinunciato ai tornei in corso d’opera.