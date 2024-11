Meteo: da domenica temperature a picco e temporali in arrivo sulla Sicilia

L’ondata di caldo anomalo che ha investito l’Italia e gran parte dell’Europa durerà fino a sabato, con temperature sopra la media autunnale che hanno caratterizzato queste giornate. A partire da domenica, però, il meteo subirà un cambiamento drastico con l’arrivo di correnti fredde artiche che faranno calare le temperature, riportando valori più tipicamente autunnali in tutta Italia e anche in altre aree europee, tra cui Polonia, Germania e Francia.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iLMeteo.it, ha spiegato che la prossima settimana le temperature saranno decisamente più basse rispetto agli ultimi giorni, con massime previste di 7 gradi a Torino, 8-9 a Milano e Bologna, 12 a Genova, 13-14 a Firenze e Roma, 16 a Napoli e 19 a Palermo. Anche se non si entrerà in una fase invernale rigida, molti percepiranno questo calo come più intenso del normale a causa dell’abitudine alle temperature insolitamente elevate.

La differenza sarà notevole, soprattutto considerando i picchi recenti, con temperature fino a 25 gradi sulle Isole Maggiori, 22 a Napoli, 21 a Roma e Latina.

Oltre al calo termico, Garbinato ha avvertito che il passaggio di queste correnti più fredde potrebbe portare temporali forti sulla Sicilia e sull’area del Mar Tirreno centro-meridionale fino a domenica. Rovesci sparsi colpiranno la Sicilia, risalendo lentamente verso la Sardegna meridionale ed orientale, con possibilità di nubifragi intensi lungo le coste. La forte instabilità sarà causata dal mare ancora caldo, che fornirà energia ai fenomeni temporaleschi, mettendo a rischio soprattutto le zone costiere della Sicilia, della Sardegna e le aree tirreniche.