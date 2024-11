Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo riporta riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 10ª giornata

PALERMO WOMEN-WOMEN LECCE

Domenica 10 novembre, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata

PALERMO-SALERNITANA

Sabato 9 novembre, ore 12.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 9ª giornata

PALERMO-ROMA

Domenica 10 novembre, ore 10.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 FEMMINILE

– Eccellenza Femminile – 3ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO

Mercoledì 13 novembre, ore 17.30 – Monreale (PA), Campo Sportivo Comunale

– Campionato Regionale Under 17 Femminile – Girone A, 2ª giornata

VIRTUS FEMMINILE MARSALA-PALERMO

Lunedì 11 novembre, ore 15.00 – Erice (TP), Campo Mokarta

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

PALERMO-CATANZARO

Domenica 10 novembre, ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

PALERMO-CATANZARO

Domenica 10 novembre, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 7ª giornata

PALERMO-CITTA’ DI TRAPANI

Sabato 9 novembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Girone A, 3ª giornata

PALERMO-VIRTUS FEMMINILE MARSALA

Sabato 9 novembre, ore 15.00 – Palermo, Gruppo Sportivo Don Orione

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone B, 2ª giornata

PALERMO-SPORTING VILLABATE

Sabato 9 novembre, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale