Il sindaco Sindaco di Messina Cateno De Luca ieri sera ha parlato a “Dritto e Rovescio” su Rete 4. Ecco le sue parole riportate da “Strettoweb.it”: “Mi sento di dire che sono un ex Sindaco, smontato dalla massima funzione in materia di Sanità e Protezione Civile. Stanotte abbiamo dovuto scrivere una memoria che oltre alla mia ordinanza c’è quella del sindaco di Capri e della Sardegna di controllo preventivo per entrare sul territorio. Considero tutto questo un colpo di “lupara” dello Stato diretto a me. Ho questa bandierina tricolore per testimoniare che mi hanno messo un bavaglio di Stato. Eppure grazie al sistema da me proposto siamo stati in grado di informare preventivamente i sindaci dei comuni che stavano per ricevere i cittadini in arrivo e a sapere il numero esatto di chi rientrava nella nostra regione. Ci sono denunce della Polizia che hanno attestato che alcune dichiarazioni erano false. La mia ordinanza non fa altro che riportare tutti i principi stabiliti dal DPCM e dal Presidente della Regione. C’è confusione tra ordinanze e decreti. La Capitaneria, la Prefettura e l’Autorità Portuale mi hanno ringraziato per aver fatto ordine! E vengo attaccato cosi!”.