L’ex presidente del Modena, Romano Sghedoni, ha parlato a “Il Resto del Carlino”, spiegando i programmi del nuovo corso societario del club.

«Hanno progetti importanti, ma poi lo spiegheranno loro. Vogliono fare bene, hanno in mente anche la creazione di un centro sportivo. Cose che avevo in testa anche io. Sono più giovani, hanno possibilità economiche, è giusto così. Cifre della vendita? I soldi sono l’ultima cosa che mi interessava. Se avessi voluto guadagnare avrei venduto a quei due fondi stranieri che mi avevano chiesto il Modena. Volevo lasciare la società in buone mani e ci sono riuscito».