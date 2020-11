Intervenuto a “Stasera Italia Speciale” Vittorio Sgarbi si scaglia ancora una volta sul nuovo Dpcm e sul governo.

“Chiudere teatri e cinema è reato, ho denunciato il ministro Franceschini” ha dichiarato il critico e deputato di Forza Italia, che ha poi aggiunto: “Hanno chiuso tutti i musei, tutti tranne quelli di Sutri, non posso tollerare questa barbarie “.





Durante la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, Sgarbi ha poi ammesso di essersi rivolto al Codacons per fare un ricorso al Tar. “Voglio che paghino per aver violato la legge” ha spiegato ancora il sindaco di Sutri, che ha ricordato come i musei siano definiti, dalla cosiddetta ‘legge Colosseo’, “servizi essenziali al pari di ospedali ei trasporti”. Infine, Sgarbi si è scagliato contro “i presidenti di provincia, di regione ei sindaci”, definendoli “tutti pusillanimi che hanno paura e accettano chini e proni gli ordini”.