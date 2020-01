L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. Cerca la conferma in C? «Resterei qui a vita, ma quando ho programmato qualcosa è avvenuto sempre il contrario. Penso a vincere il campionato, poi si vedrà». La società ha voluto giocare allo stesso orario del Savoia: «Avrà avuto le sue ragioni, per me cambia poco».