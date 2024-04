Settimana più corta per il Palermo. Tornano Lucioni e Di Mariano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà contro il Parma venerdì.

Settimana più corta per il Palermo, che è tornato ad allenarsi già domenica per preparare al meglio la sfida con il Parma, in programma fra tre giorni: i rosa ieri hanno svolto una seduta pomeridiana in vista della prima di cinque gare fondamentali per ottenere il miglior piazzamento possibile nei play-off.

Venerdì Mignani non dovrebbe recuperare gli infortunati Vasic e Ranocchia ma in compenso potrà contare su Lucioni e Di Mariano che hanno scontato il turno di squalifica; ai ducali, a caccia dei punti per blindare la promozione, mancherà per lo stesso motivo Bonny, tra i più positivi nel match di andata. Pecchia tuttavia riavrà a disposizione Bernabè, anche lui fermato dal giudice sportivo per la gara con lo Spezia dello scorso weekend.