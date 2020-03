Il presidente del Giugliano, Sestile, ha parlato a “Tuttogiuglianocalcio.com”, ecco le sue parole: «Ci atterremo a ciò che verrà deliberato dalla nostra lega di appartenenza, in questo caso la LND. Comprendiamo il momento, difatti quando l’emergenza era ancora in una fase embrionale, credo che il Giugliano fu una delle prime società a stabilire la sospensione degli allenamenti. Speriamo che questo periodo possa passare in fretta, fa veramente male non poter vivere la nostra quotidianità in campo. Come detto poc’anzi, rispetteremo ogni decisione che proverrà dalla LND. Ciò che stiamo affrontando è rognoso, dunque bisogna attendere e rispettare l’operato di chi è in prima linea per il Paese, è da lì che arriverà la miglior soluzione. Ripartire a porte chiuse, ergo senza ricavi dal botteghino ed eventuali sponsor, sarebbe complicato per tutti. Il Giugliano si auspica che tutto questo non accada e che si possa tornare in campo con la gente sugli spalti, perché il calcio è uno sport espressione di aggregazione. L’augurio, dunque, non può che essere questo. Non c’è stato alcuno evento ufficiale, ma ci siamo confrontati con qualche compagine amica, ed è emerso il parere comune che ho avanzato in apertura di risposta. Il calcio senza tifosi, soprattutto in una categoria come la Serie D, è eccessivamente penalizzante. Per accelerare l’eventuale ripresa e impedire strascichi anche nell’annata 2020/2021 pare si stia valutando la possibilità di giocare anche turni infrasettimanali, ma ciò risulterebbe un suicidio prima atletico dopo uno stop così lungo, e anche logistico perché potrebbero capitare trasferte fuori-regione che complicherebbero eccessivamente la cosa. La programmazione ora non può essere un argomento oggetto di valutazione dato che, in primis, allo stato attuale bisogna pensare a ciò che viene prima del calcio, ovvero la salute, ma anche perché terminando negli ultimi giorni di giugno, se non a luglio, vorrebbe dire non avere il tempo materiale per costruire la stagione successiva. Dinamiche complicate, vediamo come si evolverà la vicenda».