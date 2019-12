«L’amministrazione comunale ci ha rassicurato, il 5 Gennaio il Giugliano dovrebbe tornare a giocare allo stadio De Cristofaro. Questa di oggi per noi dovrebbe essere l’ultima sfida al Vallefuoco, il condizionale è d’obbligo visti i trascorsi in tal senso. Stavolta sembra che ci siamo veramente, anche perchè se così non dovesse succedere la famiglia Sestile metterà dei puntini seri sulle “i” circa la presenza del calcio a Giugliano. Lo faremo perchè non è possibile giocare sempre in trasferta, abbiamo disputato le ultime due gare interne con due club blasonati come Palermo e Messina, ma sono state porte aperte a metà visto che non è stato possibile accogliere al 100% i nostri avversari e le loro tifoserie. Facciamo tanti sacrifici e credo che certe situazioni non sia giusto subirle passivamente, avere una struttura come il De Cristofaro farebbe sicuramente la differenza». Queste le parole del dirigente del Giugliano, Luigi Sestile, riportate da “Ilrestodelcalcio.com” in merito allo stadio in cui giocherà la squadra campana.