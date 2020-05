Dagli esperti della Società Italiana di Contraccezione (Sic) sono arrivate alcune raccomandazioni per quanto riguarda gli incontri con i fidanzati:

1. Il partner più sicuro è qualcuno con cui si vive o si è convissuto prima dell’isolamento.

2. Il bacio può essere la via di trasmissione del Covid-19. Ma niente paura se la coppia ha rispettato le indicazioni della “Fase 1”.

3. Prestare maggiore attenzione all’igiene intima, prima e dopo i rapporti sessuali.

4. Meglio evitare rapporti sessuali o contatti stretti se uno dei due partner è malato o se è risultato positivo al coronavirus. In questo caso seguire le norme generali di isolamento domiciliare.

5. È bene evitare rapporti occasionali non protetti. Sebbene pillola e preservativo proteggano da malattie sessualmente trasmissibili e da gravidanze indesiderate, non difendono dal Covid.