Il Coronavirus spaventa tutti. La Palmese, per non creare problemi ed evitare i contagi tra i propri tesserati, ha deciso di sospendere gli allenamenti. Questo quanto si legge sul sito del club militante nella Serie D girone I: “La U.S.C. Palmese 1912 ASD, dopo attente valutazioni, facendo seguito alle disposizioni dell’I.S.S. al DPCM 8/03/2020 e dopo aver recepito la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti giusto comunicato ufficiale n. 273 in data odierna;