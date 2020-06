La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le graduatorie finali della stagione, con retrocessioni e promozioni, chiudendo così ufficialmente la stagione 2019/20 della Serie D. Salgono in C, in ordine di girone, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Di seguito tutti i verdetti girone per girone.

Girone A

Promossa: Lucchese 1905

Retrocesse: Fezzanese (per media punti e peggiore classifica avulsa), Vado, Verbania e Ligorna 1922

Girone B

Promossa: Pro Sesto

Retrocesse: Levico Terme, Milano City, Dro Alto Garda e Inveruno

Girone C

Promossa: Campodarsego

Retrocesse: Vigasio (quoziente punti e peggiore classifica scontro diretto), Tamai, San Luigi e Villafranca Veronese

Girone D

Promossa: Mantova 1911

Retrocesse: Sammaurese (peggiore media punti), Ciliverghe Mazzano, Alfonsine e Savignanese

Girone E

Promossa: Grosseto 1912

Retrocesse: Pomezia Calcio, Bastia 1924, Ponsacco e Tuttocuoio

Girone F

Promossa: Matelica

Retrocesse: Sangiustese, Avezzano Calcio, Chieti e Jesina

Girone G

Promossa: Turris

Retrocesse: Citta Di Anagni, Tor Sapienza, Academy Ladispoli e Budoni

Girone H

Promossa: Bitonto

Retrocesse: Grumentum Val d’Agri (peggiore classica avulsa), Nardo’ (peggiore classica avulsa), Francavilla e Agropoli

Girone I

Promossa: Palermo

Retrocesse: Corigliano Calabro (peggiore classifica scontro diretto), Marsala, San Tommaso e Palmese