Serie D: tifoso del Pompei si fa 1.300 km in auto da solo per seguire la squadra a Ragusa

Il video di un tifoso devoto sta facendo il giro del web e commuovendo gli appassionati di calcio. Italo ha percorso ben 1300 chilometri da solo per seguire il Pompei Calcio, la sua squadra del cuore, in trasferta a Ragusa per una partita di Serie D.

Partito dalla sua città, Italo ha attraversato l’Italia in auto, spinto dall’amore e dalla passione per il club campano. Il video, che lo ritrae sugli spalti a sostenere la squadra nonostante la distanza e la solitudine, è diventato virale, simbolo del sacrificio e dell’affetto incondizionato che solo il vero tifo può esprimere.

Questo gesto straordinario è stato condiviso sui social, suscitando ammirazione e applausi da parte di tifosi di ogni squadra, che hanno riconosciuto in Italo uno dei simboli più puri del calcio, dove la dedizione va oltre ogni confine.

