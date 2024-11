Palermo: Zavagno in visita in città tra Centro Sportivo, stadio e Santuario di Santa Rosalia

Luciano Zavagno, attuale capo scout del New York City FC per il City Group, è tornato in visita a Palermo. Zavagno, ex dirigente rosanero, ha visitato il centro sportivo di Torretta, dove ha incontrato il presidente Dario Mirri. Durante il soggiorno, ha fatto tappa anche allo stadio Renzo Barbera e ha visitato il Santuario di Santa Rosalia, luoghi emblematici della città che ha documentato nelle sue storie sui social. Un ritorno significativo per Zavagno, che mantiene un forte legame con Palermo e il mondo rosanero.

