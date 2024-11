Italia: l’omaggio alle vittime della strage dell’Heysel

Manca sempre meno a Belgio-Italia. La Nazionale del ct Spalletti è già a Bruxelles, dove domani scenderà in campo proprio per la sfida valevole per la Nations League. Gli Azzurri hanno voluto rendere omaggio alle vittime dell’Heysel, tragedia avvenuta mercoledì 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni.

Presente una delegazione azzurra tra cui alcuni calciatori insieme a Gianluigi Buffon, il ct Luciano Spalletti ed al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Ecco una clip:

