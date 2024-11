“L’ho convocato perché volevo conoscerlo”: Spalletti se lo porta in Nazionale a sorpresa | Non lo sapeva (quasi) nessuno

La scelta del ct è clamorosa: ha convocato il giocatore per i prossimi impegni della nazionale azzurra solamente per conoscerlo meglio.

Dopo la conclusione dello scorso weekend di campionato, è tempo di tornare a pensare alla nazionale. Per gli azzurri ci saranno due partite importanti da giocare, quelle con Belgio e Francia, utili per sancire il passaggio del turno in Nations League, ma soprattutto per consentire al ct Luciano Spalletti di fare alcune valutazioni sui calciatori.

Non sono mancate infatti anche questa volta le sorprese sui giocatori chiamati dal mister, anche se ci sono state comunque diverse conferme nel gruppo che con tutta probabilità si appresta ad affrontare le prossime qualificazioni ai Mondiali. Una delle decisioni del commissario tecnico però ha lasciato tutti senza parole.

Infatti stando proprio alle recenti parole dell’allenatore, uno dei calciatori presenti nell’elenco è stato convocato solamente perché voleva conoscerlo meglio. Una vera e propria sorpresa dunque, di cui nessuno era a conoscenza.

Una scelta inattesa e motivata dal ct

Nelle scorse ore Luciano Spalletti ha parlato in sala stampa proprio in vista delle prossime gare della nazionale. Il tecnico ovviamente ha parlato anche di alcune scelte tra i convocati, e una delle domande che gli è stata rivolta riguarda la chiamata di Nicolò Savona, terzino classe 2003 della Juventus. E il ct ha così motivato questa scelta.

”Savona l’ho chiamato perché sono curioso di conoscerlo, è la stessa cosa di altre volte: è un giocatore emergente e gioca titolare nella Juventus, spinge e sa spingere. – Spalletti ha poi proseguito – Può fare anche il braccetto e puoi cambiarlo con Di Lorenzo. Conosciamo uno in più con grandi dote calcistiche e umane”.

Uno grande colpo per la nazionale del futuro

Savona si sta imponendo alla Juventus, ed è ormai entrato a far parte in maniera fissa delle rotazioni di Thiago Motta. Le ottime prove offerte in maglia bianconera dunque gli sono valse anche la chiamata di Luciano Spalletti in nazionale.

Sebbene nel reparto arretrato ad oggi l’Italia pare essere ben coperta, il classe 2003 può essere un grande colpo per il futuro, ma, in casi di emergenza, anche per il presente. Soprattutto se dovesse continuare a giocare così bene infatti difficilmente potrà rimanere fuori dai convocati nelle prossime occasioni.