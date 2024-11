Italia, Barella: «Belgio una delle mie vittime preferite. Sarà gara difficile»

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai canali ufficiali dell’Italia in vista della sfida di domani sera contro il Belgio in Nations League. Barella si è soffermato anche sulle sue personali sensazioni durante i giorni di preparazione a Coverciano:

«Sicuramente mi è mancato essere qua, soprattutto i compagni con cui lavoro e che conosco da tanti anni. Sto benissimo, li ringrazio e gli faccio i complimenti per le bellissime partite fatte quando non c’ero. Hanno dimostrato di avere grande forza. Spalletti ha detto che la palla viaggiava velocemente questi giorni a Coverciano? Confermo, sul campo ho avuto grandi sensazioni e tanta fiducia. I ragazzi hanno dimostrato in campo che questa squadra può fare molto bene, io mi sto reinserendo in gruppo. Belgio?

Ne parlavamo in allenamento, è una delle mie vittime preferite. Ovviamente se arriverà il gol sarò felice, ma le scelte le fa il mister e io devo solo farmi trovare pronto in qualsiasi momento. Se non dovessi essere io sarà qualche altro compagno. Che gara si aspetta? Una partita difficile, non dobbiamo farci condizionare dall’andata. Giocheranno in casa, vorranno far vedere di essere forti e sarà una bella partita per tutti i tifosi».