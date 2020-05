Le prime 9 dei gironi sono in serie C: il campionato finisce qui. Stando a quanto riferito da “TuttoserieD.com”, le retrocessioni dalla serie D all’Eccellenza ci saranno e sarà rispettato il regolamento. Prevarrà il merito sportivo, in questo caso più giusto dire il demerito ma ci sarà un confronto diretto tra il Direttivo della LND e i Comitati regionali con la Lega che come sempre aprirà un tavolo per ascoltare i pareri dei comitati. Grande ottimismo anche per il ripescaggio dalla D alla C, dopo che il Consiglio Federale ha annientato l’Assemblea di Lega Pro. Foggia in pole per il ripescaggio. Semifinale e finale di Coppa Italia rinviate ad inizio della prossima stagione.