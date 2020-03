Il Palermo è in attesa delle decisioni sul futuro dei campionati. Proprio come la serie A anche il campionato dilettantistico potrebbe essere a rischio ripresa. Come riportato da “GDS.it” se dovessero invalidare la serie A anche la D seguirà la scia. Ma le ipotesi al vaglio sono svariate, come quella di assegnare comunque le promozioni, con le prime due dei vari campionati ad essere agevolate. Nel caso del girone I dove militano i rosanero, a beneficiarne sarebbe proprio il Palermo assieme al Savoia. Ma tutto ciò potrebbe scatenare le proteste di altri club che sono terzi o comunque in corsa per le posizioni di vertice, come il Frosinone in B che è a soli due punti dal Crotone che è invece secondo. Il portale del quotidiano palermitano, inoltre, dice che anche in caso di una clamorosa non promozione, il Palermo potrebbe comunque chiedere un’eventuale ripescaggio in serie C, considerato che tante società verosimilmente non riusciranno a passare indenni questo tsunami di crisi. La società, poi, è pronta a trovare una soluzione anche con gli abbonati allo stadio. Rimarrebbero tre partite da giocare al “Barbera” ma in caso non si dovessero disputare, il club è pronto a trovare una formula di sconto o altre agevolazioni per la stagione successiva.