Continuano gli effetti del Coronavirus anche nel mondo del calcio. Attraverso una nota la Lega di D ha reso note le gare che saranno rinviate nel weekend:

“Il Dipartimento Interregionale,

– in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, adottata di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e di successivi chiarimenti da queste ultime emanate, per contrastare la diffusione del COVID-19

DISPONE

il rinvio di tutte le gare in programma:

– domenica 1° marzo 2020 per i gironi A B C D

– mercoledì 4 marzo 2020 (turno infrasettimanale) per i gironi B e C

Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente. Per quanto riguarda la possibilità di poter svolgere allenamenti presso le varie strutture sportive utilizzate, le Società dovranno attenersi alle disposizioni e/o chiarimenti di ciascuna delle Regioni interessate”.

Tutte le gare rinviate per domenica:

GIRONE A:

Caronnese-Lavagnese

Chieri-Fezzanese

Fossano-Lucchese

Ligorna-Ghiviborgo

Prato-Borgosesia

Sanremese-Casale

Savona-Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi-Bra

Verbania-Vado

GIRONE B:

Arconatese-Brusaporto

Caravaggio-Inveruno

Dro Alto Garda-Virtus CiseranoBergamo

Ponte San Pietro-Levico Terme

Pro Sesto-Folgore Caratese

Scanzorosciate-Milano City

Seregno-Legnano

Sondrio-Castellanzese

Villa D’Almè Valbrembana-Tritium

Virtus Bolzano-NibionnOggiono

GIRONE C:

Adriese-Ambrosiana

Belluno-Luparense

Caldiero Terme-Delta Porto Tolle

Campodarsego-Union Clodiense CS

Cartigliano-Cjarlins Muzane

Chions-Tamai

Legnago Salus-San Luigi

Mestre-Union Feltre

Prodeco Montebelluna-Vigasio

Villafranca Veronese-Este

GIRONE D:

Calvina Sport-Breno

Fanfulla-Fiorenzuola

Forlì-Correggese

Franciacorta-Mezzolara

Lentigione-Savignanese

Mantova-Crema

Sammaurese-Ciliverghe Mazzano

Sasso Marconi Zola-Progresso

Vigor Carpaneto-Alfonsine