L’emergenza Coronavirus ha fermato diversi match di Serie D con molte gare rinviate a data da destinarsi: ma cosa potrebbe succedere al calcio giocato nei prossimi giorni? Nulla è ancora chiaro, difficilmente nelle prossime due settimane si tornerà allo svolgimento regolare delle partite.

Più che per un reale pericolo, la misura adottata dal Premier Conte nella tarda serata di sabato è stata presa per limitare il rischio di contagio di un virus trasmissibile con facilità e repentinità. La scelta di evitare il concentrarsi di tante persone ad una partita di calcio è a scopo precauzionale e per non far dipanare il virus velocemente.

Per questo, ci sono state delle conseguenze per alcuni Gironi di Serie D, con il Coronavirus che ha fermato quasi in blocco le partite dal Girone A al Girone D. Dopo gli odierni comunicati ufficiali dei Comitati Regionali di Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono 32 i rinvii ufficiali su 38 per la prossima giornata, in attesa di avere notizie più certe da alcune partite del Girone A (Prato-Borgosesia e Seravezza Pozzi-Bra) e del Girone D (Sammaurese-Ciliverghe Mazzano, Forlì-Correggese, Lentigione-Savignanese, Sasso Marconi Zola-Progresso) che al momento si giocheranno. Il quadro è al momento preoccupante, con i palinsesti destinati probabilmente a subire delle modifiche di giorno in giorno.

Tutte le gare rinviate per domenica:

GIRONE A:

Caronnese-Lavagnese

Chieri-Fezzanese

Fossano-Lucchese

Ligorna-Ghiviborgo

Sanremese-Casale

Savona-Real Forte Querceta

Verbania-Vado

GIRONE B:

Arconatese-Brusaporto

Caravaggio-Inveruno

Dro Alto Garda-Virtus CiseranoBergamo

Ponte San Pietro-Levico Terme

Pro Sesto-Folgore Caratese

Scanzorosciate-Milano City

Seregno-Legnano

Sondrio-Castellanzese

Villa D’Almè Valbrembana-Tritium

Virtus Bolzano-NibionnOggiono

GIRONE C:

Adriese-Ambrosiana

Belluno-Luparense

Caldiero Terme-Delta Porto Tolle

Campodarsego-Union Clodiense CS

Cartigliano-Cjarlins Muzane

Chions-Tamai

Legnago Salus-San Luigi

Mestre-Union Feltre

Prodeco Montebelluna-Vigasio

Villafranca Veronese-Este

GIRONE D:

Calvina Sport-Breno

Fanfulla-Fiorenzuola

Franciacorta-Mezzolara

Mantova-Crema

Vigor Carpaneto-Alfonsine