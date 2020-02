L’allarme Coronavirus, che ha costretto al rinvio di ben quattro partite della 25^ giornata del campionato di Serie A, ha diffuso la paura in po’ in tutta Italia. Non fa eccezionale Mario Balotelli, attaccante del Brescia, che ha detto la sua attraverso il proprio profilo Instagram: “Chiudete le stazioni e gli aeroporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutti contagiati?”.