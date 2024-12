Serie D: pari nel finale per il Siracusa contro il Paternò. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

La Serie D, Girone I, scende in campo anche nel giorno dell’Immacolata, regalando emozioni e colpi di scena. La 15ª giornata ha visto gare combattute e risultati sorprendenti, con la capolista Siracusa che si salva solo nei minuti finali, mentre altre squadre confermano il loro ottimo stato di forma.

La capolista Siracusa si salva al fotofinish

A Paternò, il Siracusa, ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Candiano, riesce a strappare un pareggio prezioso al 94’ grazie a una rete di Pistolesi. La partita termina 1-1, mantenendo il Siracusa in vetta, ma con qualche difficoltà in più del previsto.

La Scafatese cade a Barcellona, Sambiase e Vibonese in grande forma

Male la Scafatese, che dopo essere passata in vantaggio crolla contro l’Igea Virtus, subendo una sconfitta per 2-1. Continuano invece a brillare Sambiase e Vibonese: i calabresi espugnano rispettivamente Licata (0-1) e Agrigento contro l’Akragas (0-2), confermandosi in ottima forma e consolidando posizioni importanti in classifica.

Reggina show: rimonta vincente contro il Locri

Grande spettacolo nella sfida tra Reggina e Locri, terminata 3-2. Dopo essere andata sotto di due reti, la Reggina ha trovato una rimonta incredibile, dimostrando carattere e determinazione. Un risultato che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione della squadra amaranto.

Risultati Serie D, 15ª giornata

Akragas-Vibonese 0-2

Acireale-Pompei 3-0

Enna-Nissa 2-2

Igea Virtus-Scafatese 2-1

Paternò-Siracusa 1-1

Reggina-Locri 3-2

Ragusa-Castrumfavara 1-1

Licata-Sambiase 0-1

Sant’Agata-Sancataldese 1-1

Classifica Serie D

Siracusa 33

Scafatese 29

Reggina 29

Sambiase 29

Vibonese 29

Paternò 23

Igea Virtus 20

Enna 20

Castrumfavara 19

Nissa 18

Sancataldese 18

Locri 17

Pompei 16

Ragusa 15

Sant’Agata 15

Acireale 14

Licata 12

Akragas 10