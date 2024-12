Sondrio, UFFICIALE: l’ex rosa Amelia è il nuovo tecnico

Nuova avventura per l’ex portiere del Palermo. Marco Amelia è, infatti, diventato il nuovo tecnico del Sondrio, squadra che milita in Serie D. A renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato ufficiale:

Marco Amelia è il nuovo allenatore del Sondrio. L ’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa organizzata al Grand Hotel della Posta in mattinata, a cui hanno p reso parte autorità, sponsor, giornalisti, una rappresentanza della squadra biancazzurra e alcuni sostenitori.

Per la prima volta nella sua storia iniziata nel 1932, il club del capoluogo ha come allenatore un campione del mondo. Marco Amelia, classe 1982, può vantare anche il titolo di campione europeo Under 21, oltreché alla medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Da calciatore ha vestito in serie A le maglie di Lecce, Parma, Livorno, Palermno, Genoa e Milan, mentre da allenatore ha guidato Lupa Roma, Varese, Livorno, Prato, Frosinone e Olbia prima di approdare alla Castellina.

“L ’attesa è stata lunga – ha esordito il presidente del club biancazzurro Michele Rigamonti -, ma sono convinto che la persona arrivata oggi sia quella giusta. A livello umano mi ha davvero colpito e noi come società guardiamo soprattutto le persone. A livello tecnico non c’è nulla da dire perché parla la storia. I contatti erano iniziati già da tempo, purtroppo però Marco non poteva liberarsi. Oggi siamo veramente felici. Il nostro direttore sportivo ha compiuto un gran lavoro, passando notti insonni per trovare la soluzione migliore. Marco sarà un valore aggiunto per tutta la nostra società. Ringrazio gli sponsor che anche oggi sono intervenuti e ci permettono di vivere momenti come questo. Sono convinto che ci staranno sempre più vicini verso nuovi traguardi”.

“Grazie per l’accoglienza molto calorosa, nonostante il freddo che c’è fuori. Ho imparato a conoscere la squadra, ho visto molte partite – ha proseguito -. Ci si può divertire e questa è la cosa che mi ha convinto a salire e prendere in mano questa situazione, che per percezione iniziale mi trasmette sensazioni molto positive”.

Il benvenuto da parte della città di Sondrio è stato portato dall’assessore allo sp ort del Comune del capoluogo, Michele Diasio: “Chi come me è nato a metà degli anni Settanta e ha la passione per il calcio, conosce bene chi è Marco Amelia. Benvenuto in una città che mi auguro troverai modo di apprezzare, di entrare in sintonia con un ambiente che è molto sano, coi ragazzi che si dedicano allo sport, coi tifosi. Sono convinto che questa città possa offrirti un buon contesto dove lavorare, tranquillo, con una buona qualità della vita”.