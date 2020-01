Ieri il Giudice sportivo non ha omologato il risultato di Sanremese-Folgore Caratese, il match è terminato 1-0 per i padroni di casa. Secondo quanto espresso dal giudice sportivo la motivazione sarebbe questa: ” Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. avverso l’esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti“. Il match era valido per le semifinali di Coppa Italia Serie D, secondo quanto riporta “Tuttoseried.com” non si sa nulla in più, se non che nella mattinata di ieri la Folgore ha presentato ricorso.