In molti ormai conoscono le avventure in serie D dell’Audace Cerignola, squadra pugliese protagonista di un’estate 2019 parecchio travagliata con il rifiuto, da parte della federazione, di ammettere in serie C le Cicogne (problematiche legate allo stadio Monterisi), dopo la vittoria dei playoff di categoria, fatto che fece infuriare all’inverosimile tifosi e società. Sono anni che l’Audace cerca di raggiungere il professionismo, ma al termine di ogni stagione, nonostante gli sforzi in fase di mercato del presidente Luigi Caterino, qualcosa va storto ed è per questo che, in vista della prossima appassionante rincorsa alla serie C, gli Ofantini hanno deciso di ingaggiare ,come nuovo allenatore, un profilo magari non troppo esperto, ma dal richiamo mediatico non indifferente: sarà infatti Michele Pazienza, ex centrocampista fra le altre di Juventus e Napoli, a sedere sulla panchina gialloblu per la stagione 2020/2021. Il nuovo mister si è già presentato alla piazza, dimostrandosi carico e determinato, pronto ad affrontare un ambiente particolarmente caldo:«Ringrazio il presidente per la scelta, ma ora è il tempo di passare i fatti. Il seguito in questa sala stampa conferma la fame di calcio in essere, la passione. Sono queste le componenti che mi appartengono e che hanno fatto il mio passato da calciatore. L’idea di venire qua è nata poche settimane fa. Nel momento in cui mi è stata paventata questa possibilità, ho accolto l’occasione con tanto entusiasmo. Siamo entrati nei dettagli, nei particolari della situazioni. Questo è il momento che più mi piace, è sul campo che si fa sul serio. Chi viene a giocare qui, deve avere senso di appartenenza e sudare la maglia. Bisogna capire cosa si indossa, cosa vivono e sentono i tifosi».